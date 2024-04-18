Tesla в мае начнет строить гигафабрику для выпуска накопителей энергии в Шанхае

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla в мае начнет в Шанхае строительство новой гигафабрики, на которой будут выпускаться накопители энергии Megapack, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании.

Ожидается, что массовое производство на новом предприятии начнется в первом квартале 2025 года.

Шанхайская гигафабрика станет первым проектом Tesla по производству накопителей энергии за пределами США.

На начальном этапе объем производства составит 10 тысяч Megapack в год. Это эквивалентно примерно 40 ГВт.ч электроэнергии.

Продукцию, выпущенную на гигафабрике, планируется продавать по всему миру.

Megapack - это аккумулятор для накопления энергии и поддержания энергообеспечения, его использование способствует стабильности электросетей и предотвращает перебои в их работе, сказано на сайте Tesla.