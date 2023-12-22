Ставки по ипотеке в США снижались восемь недель подряд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ставки ипотечных кредитов в США упали по итогам восьмой недели подряд.

Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 6,67% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,27%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 5,95% годовых против 6,38% неделей ранее и 5,69% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Тридцатилетняя ипотека остается ниже 7% вторую неделю подряд, что является долгожданной понижательной тенденцией после 17 недель выше этого уровня, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Снижение ставок возвращает на рынок потенциальных покупателей жилья, которые стояли и ждали в стороне, и строители уже начинают ощущать положительный эффект".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу находится в районе 3,86% годовых по сравнению с 3,91% неделей ранее.

Fitch полагает, что цены на жилую недвижимость слишком высокие примерно на 88% территории США. Во втором квартале стоимость жилья в национальном масштабе была завышена на 9,4%, говорится в отчете международного рейтингового агентства. При этом в третьем квартале ситуация, скорее всего, оставалась такой же.