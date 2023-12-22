Посол Белоруссии ждет рекордного товарооборота с Россией по итогам года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия по итогам 2023 года достигнут рекордного товарооборота, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, наделенный полномочиями вице-премьера. Он сказал это на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает "БелТА".

"У нас в этом году будет опять исторический объем товарооборота: плюс 9 пунктов - это товары и еще 6% добавят наши услуги - строительные, транспортные, IT. В этом году объем торговли между нашими странами в сфере услуг превысит $5,5 млрд в эквиваленте", - сказал Крутой.

По словам дипломата, в уходящем году также зафиксирована историческая активность регионального сотрудничества: Белоруссию посетили более 100 делегаций различного уровня из российских регионов.

"В свою очередь состоялось более 110 визитов белорусских делегаций в российские регионы, в том числе 16 визитов премьер-министра. Такой активности не было никогда", - заявил он.

Сам посол в 2023 году провел более 80 встреч с руководителями российских регионов.

Посол также заявил, что Белоруссия и Россия урегулировали вопрос снятия ограничений на поставки и транзит белорусской лесопродукции.

"Лесная система станет первой гражданской системой, которая позволит беспрепятственно перемещать белорусскую лесопродукцию, пиломатериалы, плиты и другие экспортные товары", - сказал он.

Крутой пояснил, что тема поставок белорусской лесной продукции стоит остро в связи с тем, что лесной сектор фактически стал первым, в отношении которого Запад ввел тотальные санкции.

"И наша лесопродукция, традиционно в основном шедшая в Западную Европу, фактически одномоментно должна переориентировать экспортные потоки в страны Азии и СНГ. Поэтому транзит через территорию России стал для нас критически важным и хорошо, что нам фактически удалось урегулировать сложнейшую проблему", - подчеркнул посол.

По его данным, российское правительство уже подготовило окончательный проект постановления, где остающиеся технические моменты фактически урегулированы.