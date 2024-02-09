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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Минске оценили товарооборот с Россией в 2023 году в $53 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Двусторонний товарооборот Белоруссии и России в 2023 году составил порядка $53 млрд, сказал премьер-министр Роман Головченко на церемонии открытия бизнес-форума "Беларусь - Башкортостан" в Минске. Об этом сообщает "БелТА"

"В какой-то степени внешние события вокруг наших государств подтолкнули нас к укреплению двусторонних связей. Эти внешние вызовы и угрозы лишь сплотили наши страны, и мы усилили интеграционные процессы", - сказал Головченко.

За 2023 год двусторонний товарооборот Белоруссии и России составил порядка $53 млрд, добавил он.

"Мы стали ближе друг к другу. Превысили на 6% и так достаточно высокий результат прошлого года. Это большой успех. Но он не рождается на пустом месте. Именно эти ручейки, которые формируются на различного рода мероприятиях, конференциях, встречах, переговорах, образуют эту большую реку двустороннего товарооборота", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко Белоруссия
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