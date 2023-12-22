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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

США бесплатно поставят польской армии 79 бронемашин Oshkosh

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - США бесплатно поставят ВС Польши 79 бронемашин во второй половине января следующего года. Об этом сообщил в пятницу Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при министерстве национальной обороны Польши.

"Агентство вооружений сообщает, что Войско Польское в ближайшее время получит бронемашины Oshkosh M-ATV. В вооруженные силы поставят 79 бронеавтомобилей с противоминной защитой класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected)", - говорится в сообщении.

"Контракт на поставку машин по программе Excess Defense Articles (EDA) был заключен между правительствами Польши и США 31 июля 2023 года. Поставка техники запланирована на вторую половину января 2024 года", - прокомментировал пресс-секретарь Агентства вооружения подполковник Гжегож Поляк.

"В соответствии с положениями программы EDA, Вашингтон поддерживает союзников, предоставляя - бесплатно или по сниженным ценам - технику из избыточных запасов вооруженных сил США. В этом случае Польша не будет оплачивать бронеавтомобили, она лишь покроет расходы на транспортировку этих машин из США", - пояснил он.

Как рассказал представитель агентства, "польские специалисты отобрали 79 автомобилей, которые находились в наилучшем техническом состоянии и не требовали никаких вложений и ремонта".

Сообщается, что Oshkosh M-ATV будут использоваться спецназом или сухопутными войсками.

Это будет уже вторая партия таких поставок, предыдущие американские бронеавтомобили Войско Польское получило в начале 2015 года, ими оснастили спецназ. "Это были автомобили, которыми американские солдаты пользовались, в том числе, во время миссии в Афганистане. Однако все они, выпущенные в 2009-2010 гг., были работоспособны, а их средний пробег составлял всего 3 тыс. км", - отметил Военно-издательский институт при польском Минобороны.

Общей чертой различных модификаций Oshkosh M-ATV является повышенная устойчивость к взрывам мин и проходимость. Колесный бронеавтомобиль предназначен для патрулирования и разведки, а также преследования противника, вооружен 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом.

США Польша
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