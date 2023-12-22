Украина продлила ограничения на торговлю с Россией до конца 2024 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2024 года ограничения в торговле с Россией, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Продлено действие постановления украинского правительства от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, которые происходят из Российской Федерации" до 31 декабря 2024 года (включительно).

Кроме того, продлено действие постановления от 30 декабря 2015 года "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, которые происходят из Российской Федерации" до 31 декабря 2024 года.