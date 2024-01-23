Чехия предложила расширить на Украину нормы ЕС в сельском хозяйстве

Одновременно Чехия поддерживает продление беспошлинной торговли с Украиной после июня 2024 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Чехия предлагает распространить на Украину, которая сейчас пользуется правом беспошлинных поставок агропродукции в ЕС, европейские нормы и требования в сельском хозяйстве, заявил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборны.

Видео с его заявлениями, сделанными перед заседанием Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе во вторник, размещено на сайте Еврокомиссии.

"Если в государствах-членах существуют условия для фермеров, например, в отношении кормовых составов, которые используются для откорма кур, то эти условия должны распространяться и на птицеводов на Украине", - отметил Выборны.

В целом Чехия поддержит продление Еврокомиссией действующего до июня 2024 года режима беспошлинной торговли ЕС с Украиной, но настаивает на том, чтобы поддержка либерализации торговли была одинаковой для всех стран ЕС.

"Мы знаем, что в начале июня заканчивается период фактического присоединения Украины к ЕС в рамках либерализации рынка. (...) На этой неделе комиссия должна опубликовать первый проект постановления о том, как именно должна продолжаться поддержка Украины. С самого начала Чехия явно выступала за возможность поддержать Украину. Мы хотим, чтобы решение было единообразным", - сказал глава Минсельхоза.

По его словам, Чехия отвергает позицию пяти соседних с Украиной стран, которые выбрали "свою собственную национальную процедуру", ограничив импорт ряда украинских агротоваров на свою территорию.

"Мы не видим в этом решения. Мы хотим совместного, единого европейского решения", - подчеркнул чешский министр.

В то же время Чехия хочет знать, какое влияние украинский аграрный импорт оказывает на сельское хозяйство Европы. Выборны намерен попросить ЕК в лице еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского провести исследование о влиянии украинских агротоваров на цены товаров в Европе и их объемы. Речь идет, в частности, о торговле зерном, куриным мясом и другими товарами внутри ЕС. По результатам этого исследования и подсчета возможных последствий ЕС должен выработать механизм поддержки Украины после июня 2024 года.

Выборны выразил уверенность, что Евросоюз должен продолжить поддержку Украины.

"Я предполагаю, что Евросовет поддержит и расширит эти меры (либерализации торговли с Украиной - ИФ). Мы должны говорить о создании условий для открытой торговли. Условия для Украины должны быть такими же, как условия для стран-членов сегодня, чтобы сохранить справедливость как для наших производителей, например, куриного мяса или круп, так и для украинских. Если у нас равные правила игры, то мы можем продолжать поддерживать Украину таким образом. Это наш долг", - заявил чешский министр.

После проведения Еврокомиссией исследования влияния украинской агропродукции на европейский рынок в ЕС нужно будет начать обсуждение пересмотра общеевропейской сельскохозяйственной политики, резюмировал министр сельского хозяйства Чехии.

Ранее в январе министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме в Еврокомиссию потребовали ввести импортные пошлины на украинское зерно из-за демпинговых цен на него.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах: Венгрии, Словакии, Польше, Болгарии и Румынии. Это вызвало протесты местных фермеров.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций. Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.

В частности, идут переговоры о внедрении Украиной механизма лицензирования экспорта ее агротоваров с обязательной верификацией в каждой из пяти стран.