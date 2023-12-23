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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Президенты Египта и Ирана обсудили ситуацию в Газе и укрепление отношений

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Ирана Ибрагим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений и ситуацию в секторе Газа, сообщает в субботу иранское агентство Mehr.

По его данным, главы двух государств договорились предпринять "серьезные шаги для решения нерешенных вопросов между двумя странами".

Стороны также обсудили развитие ситуации в секторе Газа, указали "на важность для исламских стран сохранять единство".

Этот телефонный разговор глав двух государств стал первым после переизбрания президента Египта ас-Сиси на этом посту.

Египет Иран Абдель Фаттах ас-Сиси Ибрагим Раиси сектор Газа
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