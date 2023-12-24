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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы в торговом центре во Флориде

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В результате стрельбы, устроенной неизвестным в торговом центре Paddock города Окала американского штата Флорида, один человек погиб, один получил ранения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на начальника местной полиции Майка Балкена.

Ранее СМИ сообщали о нескольких пострадавших.

По словам Балкена, полиция получила по телефону информацию о многочисленных выстрелах внутри торгового центра. Он охарактеризовал происшествие как "целенаправленный акт насилия".

Подозреваемый скрылся. Полиция описывает его как темнокожего мужчину, одетого в черную толстовку с капюшоном и черные брюки, с маской на лице.

США Флорида Окала
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