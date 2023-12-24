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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 декабря

В Кремле назвали задачу переговоров по Украине, хуситы атаковали два танкера в Красном море, задержан похититель нового граффити Бэнкси

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РФ готова к переговорам по Украине, но только для достижения целей СВО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Во время "Прямой линии" 14 декабря Владимир Путин заявил, что мир на Украине наступит, когда Россия добьется поставленных целей.

- Беспилотники хуситов атаковали два танкера в Красном море. Сигналы бедствия принял американский эсминец USS Laboon, сообщили в центральном командовании ВМС США.

- Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц. По данным Россельхознадзора, в страну ввезено 18 тонн яиц (306 тыс. штук).

- Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы в торговом центре во Флориде. В местной полиции охарактеризовали происшествие как "целенаправленный акт насилия", стрелявший скрылся.

- В Лондоне задержали подозреваемого в краже дорожного знака с граффити Бэнкси. Произведение уличного искусства было похищено накануне через час после того, как художник подтвердил авторство.

- Российский боксер Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

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