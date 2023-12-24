В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в краже дорожного знака STOP c новой работой уличного художника Бэнкси задержан, сообщает The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.

Произведение было похищено спустя всего час после того, как Бэнкси подтвердил авторство в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На знаке изображены три бомбардировщика, подписчики художника в соцсети увидели в этом призыв к прекращению огня в секторе Газа.

Газета отмечает, что муниципалитет района Саутварк уже установил новый знак - чтобы избежать ДТП. При этом местные власти выразили надежду, что граффити вернут на прежнее место.