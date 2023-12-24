Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в краже дорожного знака STOP c новой работой уличного художника Бэнкси задержан, сообщает The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.

Произведение было похищено спустя всего час после того, как Бэнкси подтвердил авторство в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На знаке изображены три бомбардировщика, подписчики художника в соцсети увидели в этом призыв к прекращению огня в секторе Газа.

Газета отмечает, что муниципалитет района Саутварк уже установил новый знак - чтобы избежать ДТП. При этом местные власти выразили надежду, что граффити вернут на прежнее место.

Лондон Бэнкси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но только для достижения целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но только для достижения целей СВО

Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

Военная операция на Украине

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки дрона в Донецке

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });