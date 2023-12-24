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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Два танкера атакованы беспилотниками хуситов в Красном море

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два танкера в южной части Красного моря подверглись атакам дронов, пущенных йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование ВМС США.

Судно Blaamanen под норвежским флагом сообщило о попадании беспилотника хуситов в воду рядом с бортом, о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Второе судно - принадлежащий Габону танкер под индийским флагом информировал о попадании в него беспилотника, однако о пострадавших и ущербе не упоминается.

В сообщении отмечается, что информацию об атаках принял американский эсминец USS Laboon, который "ответил на сигналы бедствия, поступившие в результате этих атак".

ВМС США Красное море хуситы
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