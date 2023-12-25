В Германии на праздники для иллюминации задействуют рекордные 21,8 млрд ламп

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Германии на нынешнее Рождество и Новый год для устройства иллюминации задействуют около 21,8 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах, подсчитали в компании Lichtblick и подчеркнули, что это рекорд.

Компания ежегодно проводит подобные расчеты. В 2022 году лампочек было на 1,9 млрд меньше.

"В прошлом году энергетический кризис сыграл значительную роль в том, что многие потребители проголосовали за меньшее количество рождественских гирлянд. В этом году, похоже, он оказал лишь незначительное влияние", - полагает менеджер по связям с общественностью LichtBlick Ата Мохаджер.

В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 80% немцев против 78% годом ранее.

Несмотря на широкое использование более экономичных светодиодных технологий, потребление электроэнергии увеличится на 1,3% по сравнению с прошлым годом. В результате на праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 621,9 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению среднего города, в котором около 195 тысяч домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 286,1 млн евро.

В 2022 году показатели составляли соответственно 614 млн кВт.ч, 205 тысяч домохозяйств и 227 млн евро.

В последние три года интерес к общественному рождественскому освещению неуклонно снижался, в том числе, вероятно, из-за отмены ярмарок из-за пандемии COVID-19. Однако в этом году 77% респондентов против 67% в 2022 году заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это важный элемент праздников.

В опросе, который в тринадцатый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие около 2,03 тысячи человек возрастом от 18 лет.

Lichtblick - крупнейшая в ФРГ независимая компания в сфере "зеленой" энергетики, у нее больше 1,7 млн клиентов.