В Германии число ламп праздничной иллюминации превысит 20 млрд второй год подряд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в этом году в общей сложности будет гореть около 21,79 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах.

Это незначительно ниже прошлогоднего рекорда в 21,8 млрд ламп, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты.

"Количество рождественских огней превышает отметку 20 млрд во второй раз подряд. Это показывает, что стремление к празднично оформленному и красивому рождественскому сезону по-прежнему очень большое", - полагает менеджер по связям с общественностью LichtBlick Ата Мохаджер. Это касается и украшения "общественных пространств, которое поддерживают подавляющее большинство" людей, добавил он.

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 619 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению среднего города, который насчитывает около 183 тысячи домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 255,8 млн евро.

В 2023 году показатели составляли соответственно 622 млн кВт.ч, 195 тысяч домохозяйств и 286 млн евро.

Об использовании в освещении исключительно или преимущественно светодиодов в этом году заявили 80% немцев, также как и в прошлом, показал соцопрос YouGov.

О необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздников, заявили 78% респондентов по сравнению с 77% годом ранее.

Среди германских городов лидерство по праздничной иллюминации с использованием светодиодных лам занимает Нюрнберг с показателем примерно 1 млн. За ним следуют Штутгарт (около 470 тысяч светодиодов) и Мангейм (279 тысяч ламп).

В опросе, который в четырнадцатый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие 2,03 тысячи человек не моложе 18 лет.

Lichtblick - крупнейшая в Германии независимая компания в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1,7 млн.