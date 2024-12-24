Поиск

В Германии число ламп праздничной иллюминации превысит 20 млрд второй год подряд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в этом году в общей сложности будет гореть около 21,79 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах.

Это незначительно ниже прошлогоднего рекорда в 21,8 млрд ламп, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты.

"Количество рождественских огней превышает отметку 20 млрд во второй раз подряд. Это показывает, что стремление к празднично оформленному и красивому рождественскому сезону по-прежнему очень большое", - полагает менеджер по связям с общественностью LichtBlick Ата Мохаджер. Это касается и украшения "общественных пространств, которое поддерживают подавляющее большинство" людей, добавил он.

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 619 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению среднего города, который насчитывает около 183 тысячи домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 255,8 млн евро.

В 2023 году показатели составляли соответственно 622 млн кВт.ч, 195 тысяч домохозяйств и 286 млн евро.

Об использовании в освещении исключительно или преимущественно светодиодов в этом году заявили 80% немцев, также как и в прошлом, показал соцопрос YouGov.

О необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздников, заявили 78% респондентов по сравнению с 77% годом ранее.

Среди германских городов лидерство по праздничной иллюминации с использованием светодиодных лам занимает Нюрнберг с показателем примерно 1 млн. За ним следуют Штутгарт (около 470 тысяч светодиодов) и Мангейм (279 тысяч ламп).

В опросе, который в четырнадцатый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие 2,03 тысячи человек не моложе 18 лет.

Lichtblick - крупнейшая в Германии независимая компания в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1,7 млн.

YouGov Рождество Германия Lichtblick Нюрнберг Штутгарт Мангейм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

Объем оплат по QR-коду за 9 месяцев 2024 г. вырос до 2,6 трлн руб.

ФАС считает, что изменение цен на бензин и ДТ на АЗС по итогам года не превышает уровень инфляции

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ
Инфляция в России

В ЦБ ожидают, что инфляция в РФ по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%

Банки будут обязаны тормозить на два дня подозрительные операции с цифровыми рублями

Банки будут обязаны тормозить на два дня подозрительные операции с цифровыми рублями

Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии128 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России37 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });