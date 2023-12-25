РФ примет участие в китайском лунном проекте "Чанъэ-7"

Китай, в свою очередь, поучаствует в российской миссии "Луна-26"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российскую научную аппаратуру для изучения Луны отправят на китайском аппарате "Чанъэ-7". Об этом сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

В заявлении по итогам встречи между главами правительств РФ и КНР Михаилом Мишустиным и Ли Цяном, текст которого приводит CASC, говорится, что стороны договорились "продолжить содействие строительству Международной лунной научно-исследовательской станции".

"Поддерживать развитие совместного сотрудничества между "Чанъэ-7" и "Луна-26", а также поддерживать сотрудничество в проекте по отправке российской научной полезной нагрузки на китайском спускаемом корабле "Чанъэ-7", - процитировали заявление в корпорации.

11 августа глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год.

27 октября Борисов заявил, что РФ будет изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27".

По данным CNSA, запуск миссии "Чанъэ-7" запланирован на 2026 год.

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.