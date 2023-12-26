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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Ученые предложили "Роскосмосу" создать два космических аппарата "Луна-27"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российская академия наук предложила "Роскосмосу" создать два посадочных аппарата "Луна-27" для гарантированного выполнения миссии, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

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"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника – "Луна-27А" и "Луна-27Б" для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Тем не менее 2028 год безусловно в сроках стоит в зависимости от выбора – один или два спутника "Луны-27", мы определимся по финансам", - заявил он.

Борисов отметил, что на предприятиях госкорпорации полным ходом идет работа над следующей лунной миссией – "Луна-26". "Запуск планируется в 2027 году. Она выйдет на окололунную орбиту и определит место посадки для будущих автоматических аппаратов "Луна-27", - сообщил глава "Роскосмоса".

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

Ранее Борисов сообщал, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" – на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

27 октября он заявил, что РФ будет изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27".

Роскосмос
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