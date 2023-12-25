Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Итоги уходящего года по версии журнала Science, влияние запаха женских слез на мужскую агрессию и какой след оставляет пьянство у мышей после месяца трезвости

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые моделировали бытовое пьянство у мышей и выяснили, что связанные с алкоголем эпигенетические отклонения в сперме и митохондриальная дисфункция в придатке яичка сохраняются и через месяц после отказа от спиртного. Как отмечают ученые, если учесть то, что у человека продукция спермы длится около 60 дней, а процесс восстановления после систематического приема алкоголя занимает как минимум месяц, мужчинам следует отказываться от спиртного по меньшей мере за три месяца до попытки зачать ребенка.

- Трипольцы, жившие в поселениях-гигантах, содержали основную часть крупного рогатого скота на огороженных участках. Это позволяло им быстро и эффективно собирать навоз для удобрения полей, на которых они выращивали зерновые и бобовые культуры. Это также сводило к минимуму объем необходимой для пропитания земли, а также экономило силы и время местных обитателей. Исследователи предположили, что, возможно, мясную пищу люди получали в основном во время общественных пиршеств, которые были призваны сплачивать и объединять коллективы трипольцев.

- Копаясь в архивных снимках спутника Юпитера Ио, астроном-любитель из Швеции заметил первого кандидата в ударный кратер на поверхности этого тела. Долго такие образования на Ио существовать не могут из-за высокой вулканической активности. Кандидат в чашеобразный кратер находится на равнинной местности и обладает округлой формой и диаметром около 104 м. Темный материал вокруг впадины мог образоваться как в результате падения метеороида, так и из-за извержения, поэтому истинная природа объекта пока под вопросом.

- В технологии создания химер новое достижение – американским ученым удалось вырастить мышей с дофаминергическими человеческими нейронами в стволе мозга. Однако эффективность интеграции этих клеток в мышиную нервную ткань была низкой.

- Члены команды межпланетной станции "Психея" показали видео игры кота одного из сотрудников с лазером из межпланетного пространства. 15-секундное видео было загружено заранее, это было сделано в рамках проверки системы лазерной связи.

- Пятая часть человеческой ДНК – это генетические паразиты, ретротранспозоны L1. Биологи долгое время не могли как следует рассмотреть белки, с помощью которых L1 копируют сами себя. В этой статье рассказывается, как они наконец-то справились с этой задачей.

- К встрече с аллергеном можно подготовиться — для этого есть аллерген-специфическая иммунотерапия. Работает она по принципу, похожему на вакцины. N+1 рассказал, почему она еще не спасла мир от аллергии и как ученые пытаются ее усовершенствовать.

- Ученые выяснили, что запах женских эмоциональных слез снижает агрессию мужчин. Мужчинам, играющим в денежную компьютерную игру, давали понюхать женские слезы и физраствор, и в это время записывали фМРТ одной из групп мужчин. От запаха женских слез агрессивность снижалась на 43 процента. Запах физраствора такой реакции не вызывал. Также ученые обнаружили, что на женские слезы реагируют некоторые обонятельные рецепторы человека, а в мозге снижается активность некоторых нейронных контуров, связанных с агрессией, и усиливается взаимодействие сетей, связанных с агрессией и обонянием. Ученые предположили, что любые человеческие слезы будут действовать так же – в том числе слезы младенцев, для которых плач – основное средство коммуникации. Исследователи отметили также, что в будущем стоит проверить, как запах человеческих слез влияет на женское поведение.

- Журнал Science по традиции подвел итоги уходящего года. В этом материале рассказывается, что ведущий научный журнал посчитал главным прорывом года, почему забастовки ученых – это важно, и чего ждать от науки в 2024 году.