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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Исчезающая русская выхухоль, причина тошноты беременных и подтверждение охоты косаток на белую акулу в Австралии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Didier Baverel/WireImage/Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В Арктике есть много мелких прудов, которые раньше рассматривались как мощные источники выбросов метана. Оказалось, что их вклад в эмиссию этого газа сильно переоценивали, потому что по ошибке приписывали их к болотам. После уточнения суммарные выбросы из арктических озер и прудов оказались на 20 процентов ниже, чем считалось ранее.

- Нидерландские ученые выяснили, что если в пищеводе застрянет еда, то кока-кола никак не сможет с этим помочь и протолкнуть пищевой комок дальше – это проверили в клиническом испытании. Кока-кола справлялась с этой задачей не лучше, чем простое ожидание – пищевой комок в пищеводе проваливался за то же время, что и у людей без кока-колы.

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- В октябре этого года на побережье австралийского штата Виктория вынесло мертвую белую акулу. Судя по характеру ран, она стала жертвой косаток, которые убили ее, выели питательную печень и выбросили все остальное. Теперь зоологи внимательно изучили останки акулы и подтвердили это предположение. Характер повреждений на теле рыбы оказался типичным для косаток, а в ее ранах обнаружилось большое количество ДНК этих китообразных. По словам ученых, это первый известный пример охоты косаток на белую акулу в водах Австралии.

- У русской выхухоли дела, похоже, идут тоже не очень. По последним оценкам зоологов, на планете осталось всего около 4 тысяч этих зверьков, так что вид может исчезнуть уже в ближайшие годы. Численность дроф, огненных саламандр и семги также сокращается. В обновленном списке Международного союза охраны природы, который был представлен 11 декабря, все эти и многие другие виды получили повышенные природоохранные статусы. Однако, есть и хорошие новости – например, численность сайгаков за последние семь лет выросла на 1100 процентов, так что теперь этот вид исключили из числа угрожаемых.

- Робособака HOUND, созданная южнокорейскими инженерами, установила мировой рекорд среди четвероногих роботов, пробежав дистанцию 100 м за 19,87 секунды со средней скоростью 18,12 км/ч. Результат официально зарегистрирован во Всемирной книге рекордов Гиннесса. Есть и другие четвероногие роботы, которые способны разгоняться и до более высоких максимальных скоростей. Однако они во время испытаний могли удерживать ее только на коротких дистанциях.

- Похоже, что первыми людьми, начавшими намеренно деформировать черепа своим детям, были европейцы. Антропологи повторно исследовали находки из итальянской пещеры Арене-Кандиде и пришли к выводу, что одному из похороненных здесь людей модифицировали череп еще 12,8–12,4 тысячи лет назад, то есть в самом конце ледникового периода и эпохи верхнего палеолита.

- Ученые из Великобритании, США, Хорватии и Шри-Ланки выяснили, что состояние тошноты и рвоты у беременных тесно связано с чувствительностью материнского организма к плодному гормону GDF15. Она, в свою очередь, зависит от того, сколько этого гормона вырабатывалось у самой женщины до беременности. Понимая этот механизм, можно заниматься целенаправленным поиском методов профилактики и лечения.

- Регулярное пение необходимо птицам для того, чтобы их песни звучали хорошо. Биологи обнаружили, что если самцам зебровых амадин запретить петь всего на неделю, мышцы их голосового аппарата ослабнут, а сами песни станут хуже и будут меньше нравиться самкам.

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