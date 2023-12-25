Нетаньяху заявил о нескором окончании операции в секторе Газа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на завершение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа уйдет еще немало времени.

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться (...) Это будет долгая битва, и она не близка к завершению. Нам нужны терпение, единство, преданность миссии", - приводит The Times of Israel слова премьера на встрече в Кнессете с членами фракции "Ликуд".

Он также сказал, что посетил расположение бригады резервистов на территории сектора Газа. "Все просили меня только об одном, что мы не должны остановиться, что надо биться до конца", - подчеркнул премьер.

Нетаньяху добавил, что без действий военных нельзя освободить более 100 заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

Тем временем, заместитель главы бюджетного отдела Минфина Израиля Итай Темкин заявил комитету по финансам в Кнессете, что на операцию ЦАХАЛ в анклаве в 2024 году потребуется еще $14 млрд - на два месяца боев. Однако, по его словам, пока рано говорить, продолжится ли операция ЦАХАЛ в марте или позднее.

Текущая ситуация

В понедельник в ЦАХАЛ объявили, что взяли под оперативный контроль все основные дороги в районе города Хан-Юнис на юге сектора. Также военные провели в этом районе рейд на оружейной фабрике ХАМАС и цементном заводе, продукцию которого ХАМАС использовала для строительства подземных туннелей. Позднее военные инженеры подорвали оба предприятия.

Также ЦАХАЛ зачистила две школы в городе Газа, где, по данным разведки, укрывались бойцы ХАМАС. Военные после перестрелок взяли в плен бойцов ХАМАС и "Исламского джихада", захватили оружие и взрывчатку. По данным командования, сейчас на севере анклава сохранил боеспособность только батальон ХАМАС "Дарадж Туффа".

Однако, по информации Associated Press, палестинцы сообщают о мощных бомбардировках ВВС Израиля на севере анклава, о стрельбе в лагере беженцев Джебалия, который израильское командование ранее объявило взятым под контроль. С минувшей пятницы в анклаве погибли 17 солдат ЦАХАЛ - в основном в центральной и южной части сектора.

Западные СМИ напоминают, что в субботу Генштаб ЦАХАЛ отчитался о взятии под оперативный контроль севера сектора Газа. Но местные жители сообщают, что бои в северных районах анклава стали лишь ожесточеннее.

В понедельник ливанское движение "Хезболла" продолжало обстреливать реактивными снарядами и ракетами позиции ЦАХАЛ на севере Израиля. В ответ израильские танки открывали огонь по нескольким целям "Хезболлы".

Египетский план мирного урегулирования

Между тем, стало известно, что Египет при поддержке Катара представил Израилю, ХАМАС и "Исламскому джихаду", США и европейским правительствам предварительный план мирного урегулирования. Первая его фаза предусматривает прекращение огня на две недели, освобождение 40 заложников в обмен на 120 палестинских заключенных. В ходе второй фазы Египет будет содействовать межпалестинскому диалогу с целью примирить Палестинскую национальную администрацию и ХАМАС, сформировать единое правительство для управления Западного берега реки Иордан и Газы, восстановления сектора, подготовки парламентских и президентских выборов.

Третья фаза - полное прекращение огня, обмен оставшихся заложников, включая служащих ЦАХАЛ, на тех заключенных в Израиле, кто связан с ХАМАС и "Исламским джихадом", вывод сил ЦАХАЛ из городов сектора, возвращение перемещенных лиц на север анклава.

Однако министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отверг это предложение и пояснил, что израильский военный кабинет не имеет полномочий на его одобрение. "После всех тех лет, что Египет закрывал глаза на безудержное получение оружие ХАМАС, единственное его отношение к ситуации в Газе может быть лишь разрешение пропустить жителей Газы в Египет - по пути в другие страны", - отметил министр. Смотрич добавил, что ни Египет, ни Катар не будут иметь отношение к будущему сектора Газа.

По некоторым данным, ХАМАС и "Исламский джихад" тоже отказались от инициативы Египта, заявили о нежелании говорить о каких-либо уступках, кроме освобождения израильских заложников.

Число жертв в сектора Газа, по обновленным данным палестинского Минздрава, достигло 20 674 человек. Представители властей Газы также сообщили, что авиаудары Израиля унесли в ночь на понедельник жизни более 100 человек. С 7 октября ранения получили 54 536 человек.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря. С 20 октября ЦАХАЛ ведет сухопутное наступление в Газе, по утверждениям израильских властей, в ходе него погибли 158 военнослужащих.