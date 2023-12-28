ЦАХАЛ провел рейды на Западном берегу Иордана против сети финансирования ХАМАС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные в городах Западного берега Иордана обыскали офисы организаций, занятных обменом валюты и денежными переводами. В Израиле эти организации подозревают в оказании финансовой поддержки группировке ХАМАС, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление армии.

По словам военных, им удалось найти деньги, предназначенные для террористов. Военные конфисковали средства на сумму в десятки миллионов шекелей, сейфы, документы, системы регистрации данных и телефоны. В рейде приняли участие полиция и сотрудники службы внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет".

В ходе этих рейдов израильтяне задержали 21 человека в Рамалле, Дженине, Тулькарме и Хевроне.

Также в четверг в центре Рамаллы произошли столкновения между израильскими солдатами и палестинцами, один человек погиб, а еще 14 получили ранения. Подобные инциденты происходили и в других местах. В Армии обороны Израиля заявили, что военнослужащие открывали огонь после того, как их стали забрасывать взрывными устройствами, бутылками с зажигательной смесью и камнями. В Дженине против вооруженных палестинцев, напавших на солдат, пришлось задействовать боевой самолет.

С 7 октября израильские службы безопасности стали чаще проводить рейды на Западном берегу Иордана. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), за это время здесь, а также в Восточном Иерусалиме погиб 291 палестинец, были задержаны 4 785 человек, участились нападения израильских поселенцев на палестинцев. Помимо того, в УВКПЧ отмечали резкое ухудшение ситуации с соблюдением прав человека на Западном берегу Иордана.

Как сообщает АР, в ночь на четверг и днем израильская авиация продолжала бомбить города и лагеря беженцев в секторе Газа.

ЦАХАЛ расширил наземную операцию. Западные СМИ отмечают, что израильские танки в четверг заметили в районе лагеря для беженцев Бурейдж в центральной части Газы. С утра четверга на востоке лагеря идут интенсивные столкновения, израильская бронетехника наступает с севера и востока. Десятки тысяч человек бежали из Бурейджа, Нусейрата, Аль-Магази на юг или запад, в том числе в переполненный беженцами город Дейр-эль-Балах у побережья.

В четверг под мощную бомбардировку также попал город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Израильские авиация и танки наносили удары по целям вблизи больницы "Аль-Амаль". Близлежащая больница "Нассер" - крупнейшая в Хан-Юнисе - тем не менее, продолжает работу.

Израильские системы ПВО в четверг перехватывали реактивные снаряды к северу от Хайфы и Акко. Также они сбили беспилотник, запущенный из Ливана в израильское воздушное пространство. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что наносили удары по ливанской территории по местам, откуда по Израилю вели огонь реактивными снарядами.

По последним данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в результате операции ЦАХАЛа погибли 21 320 жителей анклава. В этой статистике не делают различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок.

Сухопутная операция ЦАХАЛа продолжается с 20 октября, с этого дня погибли 169 военнослужащих. Общее число военных, погибших с 7 октября, - 501 человек.