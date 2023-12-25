Нигер приостановил сотрудничество с организацией франкоязычных стран

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Нигера в рамках сокращения связей с Францией приостановили сотрудничество с Франкофонией - международной организацией франкоязычных стран со штаб-квартирой в Париже, сообщает портал Afrik со ссылкой на представителя нигерских военных.

"Национальный совет спасения родины и правительство gеспублики Нигер решили приостановить все формы сотрудничества с международной организацией Франкофония", - приводит портал слова представителя нигерских военных Абдурахмана Амаду.

Решение последовало после того, как на прошлой неделе организация приостановила членство в ней Нигера. При этом Постоянный совет Франкофонии выражал намерение продолжить "программы, непосредственно приносящие пользу гражданскому населению и способствующие восстановлению демократии" в Нигере.

По словам Амаду, своей политикой Франкофония "дискредитирует себя". Более того, добавил он, организация "лишь подтверждает, что Франция всегда использовала Франкофонию как инструмент для защиты французских интересов".

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума - его отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

На фоне кризиса в Нигере резко обострились отношения Ниамея с Парижем. Посла Франции объявили "персона нон грата", и 27 сентября он покинул Нигер. Кроме того, новые власти выдвинули требование, чтобы военный контингент Франции покинул страну.

На прошлой неделе последние из остававшихся в Нигере военнослужащих французского контингента покинули страну. Тем самым завершился 10-летний период пребывания в Нигере около 1,5 тыс. французских солдат и пилотов, на которых была возложена задача борьбы против террористических исламистских группировок в Сахеле.

Ранее в декабре МИД Франции объявил о закрытии посольства в Ниамее "на неопределенный срок". Помимо этого, Нигер денонсировал военные соглашения с Францией.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. ЭКОВАС ввело санкции против Нигера.