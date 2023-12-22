Франция завершила вывод военных из Нигера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Последние из остававшихся в Нигере военнослужащих французского контингента покинули утром 22 декабря эту африканскую страну, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление армии Нигера.

"Сегодняшняя дата (...) знаменует окончание процесса прекращения обязательств французских сил в Сахеле", - заявил нигерский лейтенант Салим Ибраим после торжественной церемонии, посвященной выводу французских войск. Церемония прошла на авиабазе в Ниамее, где размещалась часть контингента.

В финале церемонии был подписан "совместный документ" главой штаба сухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими силами в Сахеле генералом Эриком Озанном. По словам Ибраима, нигерская сторона удовлетворена выводом французских военных, при котором "не было отмечено никаких существенных инцидентов".

Последние из 1500 французских военнослужащих и авиамехаников, находившихся в Нигере, вылетели из Ниамея утром на двух самолетах.

Французский контингент находился в Нигере в течение десяти лет, его задачей была борьба с террористическими исламистскими группировками в Сахеле.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, задержала его и отстранила от власти. Мятежников поддержал Генштаб ВС Нигера. Новым лидером страны был объявлен генерал Абдурахман Тчиани. Франция и многие другие страны осудили переворот. Отношения Ниамея с Парижем обострились.

Посла Франции объявили персоной нон грата, и 27 сентября он покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей. Также военные потребовали, чтобы французский военный контингент покинул страну. Вывод французских военных начался в октябре.