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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Лукашенко уверен, что Армения не уйдет из ЕАЭС

Лукашенко уверен, что Армения не уйдет из ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Армения сохранит свое членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди", - сказал Лукашенко журналистам.

Президент сказал, что не беспокоится о членстве Армении в ЕАЭС. "Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется", - отметил он.

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При этом Лукашенко скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении. "Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят", - считает белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что нисколько не обижен на премьер-министра Армении за то, что он проигнорировал саммит ОДКБ в Минске, но при этом приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС.

"Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер", - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

Президент Белоруссии отметил, что разговаривал с Пашиняном, и спрашивал о его намерении прилететь на саммит в Санкт-Петербург.

"Он говорит: "Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно-политический - ОДКБ, а это экономика". Поэтому я знал, что он прилетит в Питер", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Армения ЕАЭС
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