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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Лукашенко назвал единое таможенное пространство главным достижением ЕАЭС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Во время своего выступления на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главными достижениями Евразийского экономического союза стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство.

"Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками", - сказал Лукашенко.

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Он отметил, что товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился более чем на $340 млрд. Объемы взаимной торговли удвоились и составили порядка $85 млрд.

"У Белоруссии с Россией в этом году будет где-то около $50 млрд (взаимной торговли. - прим..), - отметил Лукашенко.

Он заявил, что в союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия.

Так, страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля.

Лукашенко напомнил, что в самом начале у ЕАЭС было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, размер которого в 2015 году составил почти $13 млрд.

"Сейчас благодаря слаженной работе в рамках союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Этой важнейший фактор. Людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, по Белоруссии составляет почти 100%", - заявил глава государства.

Президент отметил, что за счет собственного производства Белоруссия покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и других продуктах.

Александр Лукашенко Белоруссия ЕАЭС Санкт-Петербург
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