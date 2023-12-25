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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Военные РФ сообщили о нарушениях в небе Сирии со стороны коалиции во главе с США

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением сирийского воздушного пространства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить на брифинге в понедельник.

Он сообщил также, что "за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - три обстрела".

Сирия РФ США Алеппо Латакия Идлиб
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