В Сирии боевики за сутки четыре раза обстреляли Идлибскую зону деэскалации

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации продолжаются обстрелы позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

"В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела", - сказал Кулить на брифинге в четверг.