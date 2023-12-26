Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Объем IPO в Индии снизился на 16% в 2023 году при росте числа размещений

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем первичных размещений акций в Индии в 2023 году снизился на 16% и составил около $6,8 млрд, по данным Dealogic.

Между тем количество вышедших на открытый рынок компаний выросло до 57 по сравнению с 40 в прошлом году, приводит данные экспертов издание Nikkei Asia.

При этом доля индийских IPO в глобальном объеме первичных размещений достигла рекордных 5,98%, практически удвоившись за последние два года.

Для сравнения: объем IPO в Гонконге в этом году упал на 36% – примерно до $5 млрд, что является самым плохим результатом за два десятилетия.

На конец ноября совокупная капитализация компаний, акции которых торгуются на индийской Национальной фондовой бирже (NSE), составляла $3,989 трлн. Это позволило торговой площадке обогнать Гонконгскую фондовую биржу ($3,984 трлн) и занять седьмое место в мире, сообщает CNBC.

Аналитики прогнозируют рост объема первичных размещений акций в Индии в 2024 году на фоне ожидания политической стабильности после победы правящей партии в трех из четырех крупнейших штатов страны, пишет издание Hellenic Shipping News со ссылкой на аналитиков.

"Результаты выборов в отдельных штатах оказались более позитивными, чем ожидалось, и придали инвесторам больше уверенности перед всеобщими выборами (которые пройдут в мае - ИФ), что повысило уровень доверия", - полагает глава отдела индийского рынка капитала Bank of America Субхраджит Рой.

В число крупных листингов этого года в Индии вошли размещения Mankind Pharma, которая привлекла $500 млн, а также Nexus Malls на $400 млн и Tata Technologies на $360 млн.

В 2024 году как минимум пять компаний планируют привлечь свыше $500 млн от IPO. В том числе это производитель двухколесных электрических транспортных средств Ola Electric, ритейлер FirstCry и компания по доставке еды Swiggy. Всего о намерении выйти на биржу объявили около 40 компаний.

Индийский фондовый индекс Sensex вырос более чем на 17% с начала текущего года и находится на рекордной отметке. Он демонстрировал подъем по итогам семи недель подряд, чего не происходило с начала 2018 года.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон грата

Что случилось этой ночью: вторник, 26 декабря

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Беспилотник атаковал базу с военными США близ аэропорта в Иракском Курдистане

Глава МИД Индии обсудил в Москве развитие двухсторонних отношений

Глава МИД Индии обсудил в Москве развитие двухсторонних отношений

Йеменские повстанцы пригрозили усилить атаки в районе Красного моря

Лукашенко уверен, что Армения не уйдет из ЕАЭС

Лукашенко уверен, что Армения не уйдет из ЕАЭС

Что произошло за день: понедельник, 25 декабря

Военный советник КСИР погиб в результате авиаудара Израиля по Дамаску

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });