Объем IPO в Индии снизился на 16% в 2023 году при росте числа размещений

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем первичных размещений акций в Индии в 2023 году снизился на 16% и составил около $6,8 млрд, по данным Dealogic.

Между тем количество вышедших на открытый рынок компаний выросло до 57 по сравнению с 40 в прошлом году, приводит данные экспертов издание Nikkei Asia.

При этом доля индийских IPO в глобальном объеме первичных размещений достигла рекордных 5,98%, практически удвоившись за последние два года.

Для сравнения: объем IPO в Гонконге в этом году упал на 36% – примерно до $5 млрд, что является самым плохим результатом за два десятилетия.

На конец ноября совокупная капитализация компаний, акции которых торгуются на индийской Национальной фондовой бирже (NSE), составляла $3,989 трлн. Это позволило торговой площадке обогнать Гонконгскую фондовую биржу ($3,984 трлн) и занять седьмое место в мире, сообщает CNBC.

Аналитики прогнозируют рост объема первичных размещений акций в Индии в 2024 году на фоне ожидания политической стабильности после победы правящей партии в трех из четырех крупнейших штатов страны, пишет издание Hellenic Shipping News со ссылкой на аналитиков.

"Результаты выборов в отдельных штатах оказались более позитивными, чем ожидалось, и придали инвесторам больше уверенности перед всеобщими выборами (которые пройдут в мае - ИФ), что повысило уровень доверия", - полагает глава отдела индийского рынка капитала Bank of America Субхраджит Рой.

В число крупных листингов этого года в Индии вошли размещения Mankind Pharma, которая привлекла $500 млн, а также Nexus Malls на $400 млн и Tata Technologies на $360 млн.

В 2024 году как минимум пять компаний планируют привлечь свыше $500 млн от IPO. В том числе это производитель двухколесных электрических транспортных средств Ola Electric, ритейлер FirstCry и компания по доставке еды Swiggy. Всего о намерении выйти на биржу объявили около 40 компаний.

Индийский фондовый индекс Sensex вырос более чем на 17% с начала текущего года и находится на рекордной отметке. Он демонстрировал подъем по итогам семи недель подряд, чего не происходило с начала 2018 года.