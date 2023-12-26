Абхазская оппозиция выступила против соглашения о передаче РФ госдачи в Пицунде

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Активисты абхазской оппозиции объявили о начале бессрочной акции у здания парламента республики во вторник вечером, потребовав исключить из повестки дня заседания Народного Собрания, назначенного на среду, вопрос о ратификации межправительственного соглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде.

"Здесь, у стен парламента Абхазии собрались представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций, и мы заявляем о том, что начинаем бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче в ее нынешнем виде, поскольку документ противоречит конституции Абхазии", - заявил журналистам представитель оппозиционного экспертного фонда "Аамта" (Время) Алхас Джинджолия.

"Мы не против прежнего соглашения, по которому госдача находится в бессрочной аренде у РФ с 1990-х годов, но мы считаем, что текст соглашения нужно привести в соответствие с нашей Конституцией", - сказал другой участник акции Леван Микаа.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сообщил собравшимся, что накануне встретился со спикером и некоторыми депутатами парламента и попросил от имени оппозиционных организаций отложить рассмотрение вопроса о ратификации соглашения по госдаче в Пицунде.

"Мы не выступаем против передачи госдачи России, но в тексте соглашения есть пункты, которые возмущают общественность. Можно же создать согласительную комиссию, выработать общую позицию по документу и после Нового года спокойно провести процедуру ратификации", - сказал он.

Тем временем генеральный прокурор Абхазии Адгур Ардзинба призвал граждан республики воздержаться от участия в несанкционированном митинге оппозиционных политических сил и общественных организаций у парламента.

Он обратил внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись.

"Помимо этого, во время проведения митинга на месте будет нести круглосуточное дежурство межведомственная оперативно-следственная группа, которая в силу возложенных на нее обязанностей будет вести наблюдение за происходящими процессами и фиксировать любые возможные противоправные действия", - сказал генпрокурор.

"В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы будут действовать в соответствии со своими полномочиями, направленными на предотвращение беспорядков, заявил Ардзинба.

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года.

Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче объекта в собственность России и порядке его использования было подписано в январе 2022 года.