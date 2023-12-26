МИД Абхазии сообщил об исправлении неточностей в соглашении по госдаче в Пицунде

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Абхазия и Россия внесли необходимые изменения в текст соглашения о передаче госдачи в Пицунде, в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков госдачи и границ морской акватории, изначально были допущены неточности, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба.

"Все необходимые исправления технического характера в соглашение были внесены путем обмена нотами между МИД России и Абхазии, что соответствует общим нормам международного права, а также Венской конвенции о международных договорах от 23 мая 1969 года. Исправленный текст заменил собой текст, который содержал ошибку", - сказал он журналистам.

Посол РФ Михаил Шургалин, в свою очередь, отметил, что предстоящая ратификация соглашения о передаче госдачи "Пицунда" будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Абхазии.

"Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы акватории и участка объекта, были исправлены с помощью обмена дипломатическими нотами. По его словам, это - сложившаяся международная практика.

Посол подчеркнул, что тему соглашения о госдаче "пытаются эксплуатировать различные представители НПО в Абхазии".

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 га и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года.

Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче объекта в собственность России и порядке его использования было подписано в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что активисты абхазской оппозиции объявили о начале бессрочной акции у здания парламента республики во вторник вечером, потребовав исключить из повестки дня заседания Народного Собрания, назначенного на среду, вопрос о ратификации межправительственного соглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде.