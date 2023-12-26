Столтенберг приветствовал одобрение заявки Швеции в НАТО комитетом парламента Турции

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.

"Я приветствую результаты голосования комитета по иностранным делам турецкого парламента в пользу ратификации вступления Швеции в НАТО", - цитируют западные СМИ его слова.

"Я рассчитываю на Турцию и Венгрию в том, чтобы они как можно скорее завершили ратификацию", - добавил Столтенберг.

По его словам, вступление Швеции в альянс "сделает НАТО еще более сильной".

Власти США тоже заявили, что рады решению комитета турецкого парламента.

"Мы приветствуем успехи в турецком парламенте в вопросе вступления Швеции, и мы ждем, когда весь парламент ратифицирует заявку", - заявил представитель госдепа в электронном письме, направленном агентству "Анадолу".

В Вашингтоне добавили, что "быстрое вступление в НАТО Швеции, эффективнейшего партнера для обороны, укрепит альянс".

Ранее во вторник агентство Associated Press сообщило, что комитет турецкого парламента по международным делам поддержал заявку Швеции на присоединение к НАТО. Протокол о вступлении Швеции в альянс теперь должно принять Великое национальное собрание Турции. О дате рассмотрения заявки всем составом парламента пока не сообщают.

После одобрения Великим национальным собранием документ должен подписать президент Турции.

Комитет приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в Североатлантическом альянсе 16 ноября, но затем отложил обсуждения. Оно возобновилось 26 декабря.

Несколькими днями ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США вопроса о продаже истребителей F-16 Турции и отмена Канадой эмбарго на поставки оружия Анкаре могут поспособствовать одобрению членства Швеции в альянсе.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия. Все остальные страны НАТО завершили процесс.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.