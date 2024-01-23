В Стокгольме не видят смысла обсуждать с Орбаном условия членства в НАТО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что не видит смысла в нынешней ситуации вести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросам членства Швеции в НАТО, слова министра приводят европейские СМИ.

Орбан направил письмо шведскому коллеге Ульфу Кристерссону с приглашением посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.

Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

В конце сентября Орбан отмечал, что пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.

Венгрия стала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".