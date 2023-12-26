Йеменские хуситы атаковали еще одно судно в Красном море

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, а также запустили беспилотники по целям на юге Израиля. Об этом сообщает во вторник Al Arabiya со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа.

По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также Сареа заявил, что мятежники отправили БПЛА на поражение израильских военных целей в районе Эйлата и "в других районах оккупированной Палестины".

Ранее во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства британских ВМС сообщало о взрывах и пусках ракет в зоне следования судна в Красном море недалеко от порта Ходейды.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море. Позднее представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы США, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.