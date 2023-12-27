Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть корректируются вниз после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по московскому времени составляет $81,04 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2 (2,5%), до максимальных с 30 ноября $81,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,15 (0,2%), до $75,42 за баррель. Во вторник эти контракты повысились в цене на $2,01 (2,7%), до $75,57 за баррель, что также стало максимумом с 30 ноября.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит MarketWatch, назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.