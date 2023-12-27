Лидеры США и Катара обсудили освобождение удерживаемых ХАМАС заложников

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили срочные усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан", - говорится в сообщении

Кроме того, они затронули "продолжающиеся усилия по содействию увеличению и устойчивому притоку жизненно необходимой гуманитарной помощи в Газу".

Тем временем катарское государственное информационное агентство QNA сообщило, что в ходе переговоров лидеры Катара и США подчеркнули важность совместных посреднических усилий "для успокоения ситуации и достижения постоянного прекращения огня".

Катар, наряду с Египтом, выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Катар и Египет пытаются заключить вторую сделку, чтобы обеспечить освобождение 129 заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на паузу в войне, которая, как они надеются, приведет к постоянному прекращению огня.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.