Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вошла для патрулирования в Южно-Китайское море, сообщили ВМС США.

"Находясь в Южно-Китайском море, ударная группа будет проводить операции по обеспечению безопасности на море, которые включают в себя полеты самолетов и вертолетов, учения по отработке нанесения ударов на море, скоординированные тактические учения между надводными и воздушными подразделениями", - говорится в сообщении.

В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Princeton, эсминцы USS Hopper, USS Kidd, USS Sterett и USS William P. Lawrence.

По утверждению Вашингтона, заходы американских боевых кораблей в Южно-Китайское море направлены на обеспечение международного права и свободы судоходства в регионе.

Американские действия вызывают напряженность в отношениях с Китаем. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АСЕАН по поводу территориальной принадлежности ряда островов и окружающего шельфа в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова) и островах Наньша (Спратли), вблизи которых проходят важные судоходные маршруты. На острова помимо Китая претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань (КНР) и Бруней.

Ситуация обострилась в последние годы, когда Пекин, указывая на свои законные права, начал осваивать острова и наращивать в районе свое военно-морское присутствие.