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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ВМС США и Филиппин провели учения в Южно-Китайское море

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа и группа из трех филиппинских военных кораблей провели совместные учения в Южно-Китайское море на фоне растущей напряженности с Китаем в регионе, сообщили в четверг ВМС Филиппин.

В двухдневных операциях 3-4 января были задействованы атомный авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Princeton, эсминцы Hopper, Kidd, Sterett и William Lawrence ВМС США, патрульные корабли Gregorio del Pilar, Ramon Alcaraz и десантный корабль Davao del Sur ВМС Филиппин.

"Мы продвигаем основанный на праве международный порядок и свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион перед лицом региональных вызовов", - заявил начальник штаба вооруженных сил генерал Филиппин Ромео Браунер.

Пекин в четверг осудил двухдневные совместные военно-морские учения США и Филиппин в Южно-Китайском море, заявив, что игра мускулами окажет негативное влияние на управление ситуацией в регионе.

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Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson прибыла в Южно-Китайское море для патрулирования еще 27 декабря.

По утверждению Вашингтона, заходы американских боевых кораблей в Южно-Китайское море, направлены на обеспечение международного права и свободы судоходства в регионе.

Американские действия вызывают напряженность в отношениях с Китаем. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АСЕАН по поводу территориальной принадлежности ряда островов и окружающего шельфа в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова) и островах Наньша (Спратли), вблизи которых проходят важные судоходные маршруты. На острова помимо Китая претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань (КНР) и Бруней.

Ситуация обострилась в последние годы, когда Пекин, указывая на свои законные права, начал осваивать острова и наращивать в районе свое военно-морское присутствие.

Южно-Китайское море США Филиппины Китай
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