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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

МТС прекратит раскрытие информации через SEC

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" прекратит предоставление отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщила компания в четверг.

В частности, компания направила в SEC форму 15F, которая снимает с нее обязательства предоставлять, в том числе, отчеты по формам 6-K и 20-F. Также МТС уведомила о дерегистрации обыкновенных акций и американских депозитарных акций (каждая из которых соответствует 2 обыкновенным акциям) в США.

Торги бумагами МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены с 28 февраля 2022 года. Компания провела делистинг акций с американской торговой площадки 8 августа прошлого года.

В сообщении МТС отмечается, что компания выполнила условия закона о ценных бумагах и биржах 1934 года "для отмены регистрации и прекращения своих обязательств по предоставлению отчетности в SEC, включая то, что среднесуточный объем торгов обыкновенными акциями МТС в форме ADS ("ADTV") в Соединенных Штатах не превышал 5% от ADTV обыкновенных акций во всем мире в течение последнего 12-месячного периода".

МТС продолжит предоставлять информацию в соответствии с правилами листинга на Московской бирже и применимыми нормативными требованиями.

МТС SEC
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