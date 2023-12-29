Рынок акций РФ дрейфует на пороге 3100п по индексу МосБиржи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне упавшей накануне нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи топчется на пороге рубежа 3100 пунктов, причем поддержку индикатору оказывает коррекционное ослабление рубля.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3095,96 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1084,81 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 89,92 рубля (+0,56 рубля), в начале торгов курс поднимался до 90,7 руб.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,3%), "Московской биржи" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,8% "префы"), "Магнита" (-0,3%), "Русала" (-0,2%).

Подорожали расписки OZON (+1%), акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), бумаги "Газпром нефти" (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", нефть в последние дни подешевела из-за смягчения рисков для судоходства в Красном море. Все больше транспортных компаний заявляют о восстановлении маршрутов через Суэцкий канал, давая повод для сокращения риск-премии в котировках Brent. Для американского сорта WTI дополнительное давление оказывает фактор распродаж запасов переработчиками в Мексиканском заливе в конце года.

При этом позитивным сигналом стали данные по запасам нефти в США, которые пока могут быть не полностью учтены в котировках, полагают эксперты.

Фьючерсы на нефть Brent вернулись в диапазон первой половины декабря. Снижение выглядит несколько избыточным на фоне улучшившихся прогнозов по процентным ставкам в США и ожидаемого дефицита поставок в I квартале 2024 г. Однако перед длинными выходными участники рынка могут не спешить с покупками, считают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов, в пятницу на мировых рынках преобладают консолидационные настроения после внушительного ралли предыдущих недель.

Оптимизм на рынках по-прежнему поддерживается надеждами на скорое начало смягчения монетарной политики ведущих центробанков, усилившимися на фоне все новых сигналов ослабления инфляционного давления в крупнейших странах. В частности, ФРС США, как ожидается, может совершить "голубиный разворот" уже весной: по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры на данный момент почти в 86% оценивают вероятность снижения ключевой ставки американским регулятором на 25 или 50 б.п. на заседании в марте следующего года.

Российские фондовые индексы в пятницу просели, индекс МосБиржи топчется на пороге психологического уровня 3100 пунктов. Давление на отечественные акции оказывают невнятная динамика на зарубежных рынках и укрепившийся в последнюю неделю года рубль. Цены на нефть хоть и пытаются организовать в пятницу отскок после заметного снижения накануне, но остаются на относительно невысоком уровне, завершая неделю в "минусе". Вероятно, сказывается желание многих инвесторов частично закрыть "длинные" позиции перед продолжительными новогодними выходными.

Совет директоров девелопера "Самолет" одобрил новую программу выкупа акций на следующий год объемом до 10 млрд руб. Акции компании на этом фоне подорожали на 0,5%, отметил Додонов.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике продолжает консолидироваться ниже психологической отметки 3100 пунктов. Если индексу удастся отыграть данный уровень, можно будет ожидать продолжения подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей около 3170 пунктов. В противном случае не исключено формирование снижения к нижней границе среднесрочного "боковика" - в районе 3016 пунктов, считает представитель "Финама".

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, расписки X5 Retail Group (+1,2%) второй день пользуются спросом у покупателей в ожидании редомициляции после включения компании в списки системно значимых участников российской экономики. После смены юрисдикции ритейлер может возобновить дивидендные выплаты.

Компания "МТС" (-0,1%) заявила о снятии с регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Негативную динамику в акциях компании можно связать с заявлением вице-премьера по цифровой экономике Дмитрия Чернышенко о готовящемся запрете для операторов связи поднимать тарифы опережающими инфляцию темпами.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 29 декабря - диапазон 3065-3130 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1060-1105 пунктов, считает Чернов.

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,02%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Биржи Южной Кореи были закрыты в пятницу в связи с новогодними праздниками, однако статистическое управление страны опубликовало данные об инфляции за декабрь. Согласно этим данным, рост потребительских цен в Южной Корее замедлился до минимальных с июня 3,2% в годовом выражении с 3,3% в ноябре при консенсус-прогнозе рынка на уровне 3,26%. В помесячном сопоставлении уровень цен в декабре не изменился, хотя эксперты ожидали его подъема на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на пересмотренные 0,5% - максимально с октября 2020 года.

Поддержку котировкам акций в КНР на материке оказывали ожидания снижения ключевых процентных ставок и резервных требований в КНР в следующем году. Кроме того, трейдеров привлекает уровень цен на акции, пишет Trading Economics. За последнее время глобальные инвесторы вывели примерно 90% денежных средств, вложенных в фондовый рынок Китая в первом полугодии, сообщает Financial Times.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены слабо корректируются вверх после резкого снижения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $77,42 за баррель (+0,4% и -3% накануне), февральская цена WTI - $71,88 за баррель (+0,2% и -3,2% в четверг).

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах сырья в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РКК "Энергия" (-3,2%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,1%), "Белона" (-3%), "Селигдара" (-2,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-2,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (-2,5%).

Выросли расписки Qiwi (+7,1%), акции "Аптечной сети 36,6" (+5,6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+3,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 14,93 млрд рублей (из них 1,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 937,39 млн рублей на бумаги "Яндекса" и 934,16 млн рублей на акции ГК "Самолет").