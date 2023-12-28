Власти Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", сообщил председатель совета Ивар Аболиньш в соцсети.

По словам Аболиньша, в будущем будет закрыт доступ и к сервису "Яндекс Музыка", который предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, "создаваемому в России подсанкционными лицами".

Совет 7 апреля прошлого года решил, в частности, ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.

Не согласившись с решением ведомства, "Яндекс" подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление 29 февраля 2024 года.

Ранее с проблемами в этой стране столкнулся сервис "Яндекс Такси". В 2022 году Автотранспортная дирекция Латвии постановила аннулировать регистрацию "Яндекс Такси" и заблокировать мобильное приложение Yandex Go.