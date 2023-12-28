Турция заявила о нейтрализации за год 2,2 тыс. бойцов-курдов в Ираке и Сирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Турецкой армии удалось в течение уходящего года нейтрализовать 2 201 бойца курдских военизированных формирований на севере Ирака и на севере Сирии, сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на данные министерства обороны Турции.

Под термином "нейтрализованные" турецкая сторона имеет в виду убитых, раненых и захваченных в плен бойцов-курдов, поясняет EFE.

Турция считает курдские формирования, действующие близ ее границ в Сирии и Ираке, террористическими группировками и регулярно проводит против них операции.