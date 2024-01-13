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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Турция нанесла удары по объектам курдских формирований в Ираке и Сирии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Турецкие ВВС утром в субботу атаковали позиции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака и Сирии, сообщает издание Hurriyet.

Авиаудары стали ответом на атаку сил РПК на базу на севере Ирака, в результате которой погибли девять турецких солдат.

В Минобороны Турции заявили, что уничтожили 29 объектов РПК, включая нефтяные предприятия, укрытия, убежища в пещерах и бункеры. В ведомстве отметили, что этой инфраструктурой пользовались в том числе командиры РПК.

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Власти Турции активизировали операции против группировки ИГИЛ (запрещена в России) и членов курдских формирований после совершенного 1 октября прошлого года теракта близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Тогда РПК, которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Hurriyet напоминает, что за 35 лет противостояния властей Турции и РПК погибли более 40 тыс. человек.

Турция Ирак Сирия
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