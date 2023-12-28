Опрос в США показал, что на удаленной работе меньше стресса и шансов на рост зарплат

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Работающие удаленно сотрудники испытывают меньше стресса и в большей степени довольны работой по сравнению с теми, кто трудится в офисе или в рамках гибридной модели, однако им реже предлагают повышение по службе и поднимают зарплату, выяснил американский сайт Resume Builder по итогам опроса.

В частности, о высоком уровне стресса заявили 43% работающих в офисе, 37% "гибридных" работников и 30% занятых удаленно.

Также 37% офисных работников сказали, что несчастливы на работе, тогда как среди совмещающих офисную и удаленную работу в этом признались 14%, а среди работающих только удаленно - 11%.

Балансом между работой и остальной жизнью оказались недовольны 17% тех, кто работает в офисе, 9% совмещающих и 11% находящихся полностью на удаленке.

При этом в 2023 году 79% офисных работников получили повышение зарплаты, причем 52% - минимум 10-процентное. Среди "гибридных" работников эти показатели составили 83% и 51% соответственно, среди работающих дистанционно - 67% и 41%.

Продвинулись по службе в этом году 55% тех, кто работает в офисе, 54% совмещающих модели занятости и 42% работающих только удаленно.

Вместе с тем искать новую работу в следующем году намерены 52% офисных сотрудников, 43% использующих "гибридную" схему и 36% занятых дистанционно.

По уровню продуктивности, качеству отношений с коллегами и руководителями, а также ощущению связи со своей компанией все три группы показали примерно одинаковый результат.

В опросе приняли участие 206 офисных работников, 567 с "гибридной" моделью и 417 на удаленке. При этом должности представителей первой категории предполагают теоретическую возможность полностью удаленной работы.

Главный карьерный консультант Resume Builder Стейси Халлер в беседе с MarketWatch подчеркнула, что опрос имел ненаучный характер, а также то, что при обсуждении вопросов счастья и стресса необходимо учитывать множество факторов.

В августе итоги своего опроса, посвященного различным форматам работы, обнародовал Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Большинство компаний в его рамках отметили позитивное влияние удаленной работы на возможность сохранить сотрудников, при этом свыше половины указали на то, что такая модель помогает и при найме.