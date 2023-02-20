Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума предлагает вернуться к обсуждению вопроса о запрете удаленной работы для сотрудников IT-компаний и представила перечень должностей, которые могут под него попасть, это выехавшиe за пределы РФ после начала специальной военной операции специалисты, обслуживающие государственные информационные системы (ГИС), системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ), оборот персональных данных в компаниях.

Перечень содержится в проекте постановления Госдумы (№297029-8), подготовленном по итогам "правительственного часа" с главой Минцифры Максутом Шадаевым, прошедшего в конце декабря 2022 г.

"Совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан - ИТ-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных", - говорится в рекомендациях министерству.

К ГИС, в частности, относится единый портал государственных услуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и другие.

Согласно закону о безопасности критической инфраструктуры (ФЗ-187), к объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере: здравоохранения; науки; транспорта; связи; энергетики; банковской и иных сферах финансового рынка; топливно-энергетического комплекса; атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности; российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

В начале декабря 2022 г. Минцифры заявило, что выступает против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу. "Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности", - говорилось в сообщении министерства.

"При этом мы настоятельно рекомендуем очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности", - уточнялось в сообщении. При этом в Минцифры против удаленной работы для разработчиков государственных информационных систем. "Минцифры считает невозможным такую удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты", - подчеркивалось в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса о готовящемся законопроекте, ограничивающем дистанционную работу для россиян, покинувших страну.