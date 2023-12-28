Eesti Gaas с февраля 2024 года снизит цену на газ для населения еще на 20%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Eesti Gaas, управляющая газораспределительной сетью Эстонии, с января 2024 года снизит цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей на 20%, а с февраля еще почти на 20% – до 0,495 евро за кубометр (с учетом налога с оборота), сообщила компания.

"В наступающем году цена на газ снизится: рынок в целом успокаивается, и газ снова стал доступным – в разы дешевле по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Ситуация с безопасностью поставок хорошая – новые маршруты поставок с запада проложены и резервуары полны. А поскольку зима пока теплая, прямо сейчас газа в Европе даже больше, чем нужно", - приведены слова председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика.

В конце ноября Eesti Gaas сообщала, что с января 2024 года снижает цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей примерно на 15% – до 0,6 евро за кубометр (с учетом налога с оборота).

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но почти полтора года это направление закрыто, "произошел полномасштабный разворот на запад": природный газ теперь доставляется в сжиженном виде на терминалы в Инкоо (Финляндия) и Клайпеде (Литва). В этом году Eesti Gaas увеличила поставки СПГ более чем втрое – вместо прошлогодних 5 судов доставила в регион уже 18 партий за год.

Один танкер с СПГ покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Ранее Eesti Gaas существенно снижала цену на газ в рамках гибкого пакета для домохозяйств в декабре 2022 года (на 40%, до 1,75 евро за кубометр), в феврале текущего года (до 0,84 евро), в мае (до 0,69 евро).

Компания поставляет клиентам природный газ по трубопроводам, а также в виде сжатого и сжиженного газа. Предприятие развивает солнечную генерацию и производство биометана.

Eesti Gaas работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger.