Эстонская Eesti Gaas с марта снизит цену на газ для населения еще на 7%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Eesti Gaas, управляющая газораспределительной сетью Эстонии, с марта 2024 года планирует снизить цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей на 7% - до 0,46 евро за кубометр (с учетом налога с оборота), сообщила пресс-служба компании.

"Несмотря на холодную погоду, в середине зимы цена на природный газ упала до летнего уровня, и в начале года уменьшилась вполовину. (. . .) теперь центральным вопросом являются безопасность поставок и цена электричества. Этой зимой газ помог покрыть наши потребности в энергии и пережить морозы", - заявил предправления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Eesti Gaas с января 2024 года снизила цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей на 20%, а с февраля снижает еще почти на 20% - до 0,495 евро за кубометр (с учетом налога с оборота).

Ранее Eesti Gaas существенно снижала цену на газ в рамках гибкого пакета для домохозяйств в декабре 2022 года (на 40%, до 1,75 евро за кубометр), в феврале прошлого года (до 0,84 евро), в мае (до 0,69 евро).

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но почти полтора года это направление закрыто, "произошел полномасштабный разворот на запад": природный газ теперь доставляется в сжиженном виде преимущественно из США и Норвегии на терминалы в Инкоо (Финляндия) и Клайпеде (Литва). В 2023 году Eesti Gaas увеличила поставки СПГ более чем втрое - доставила в регион 18 партий.

Один танкер с СПГ покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Предприятие также развивает солнечную генерацию и производство биометана.

Eesti Gaas работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger.