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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Нетаньяху отменил заседание по обсуждению послевоенного будущего Газы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, на котором должно было обсуждаться будущее сектора Газа после войны, сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером для обсуждения плана Израиля относительно того, кто будет управлять Газой после войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на позицию израильского премьера оказали влияние его "крайне правые" партнеры по коалиции, которые аналогичным образом отвергли любое обсуждение правления палестинской администрации в анклаве.

Газета напоминает, что Нетаньяху до сих пор отказывался проводить подобные встречи. Издание подчеркивает, что это вызывает гнев администрации президента США Джо Байдена. В Белом считают, что неспособность спланировать, кто будет управлять Газой после войны, приведет к тому, что армия обороны Израиля останется в анклаве на неопределенный срок.

Хроника 07 октября – 29 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа
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