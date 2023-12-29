Нетаньяху отменил заседание по обсуждению послевоенного будущего Газы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, на котором должно было обсуждаться будущее сектора Газа после войны, сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером для обсуждения плана Израиля относительно того, кто будет управлять Газой после войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на позицию израильского премьера оказали влияние его "крайне правые" партнеры по коалиции, которые аналогичным образом отвергли любое обсуждение правления палестинской администрации в анклаве.

Газета напоминает, что Нетаньяху до сих пор отказывался проводить подобные встречи. Издание подчеркивает, что это вызывает гнев администрации президента США Джо Байдена. В Белом считают, что неспособность спланировать, кто будет управлять Газой после войны, приведет к тому, что армия обороны Израиля останется в анклаве на неопределенный срок.