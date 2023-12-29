Что случилось этой ночью: пятница, 29 декабря
Российский аналог "Оземпика", отстранение Трампа от праймериз в Мэне, авиаудары по объектам в Сирии
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Правительство разрешило "Герофарму" и "Промомеду" выпускать в России аналог датского препарата от диабета "Оземпик". Лицензия будет действовать до 31 декабря 2024 года.
- Дональда Трампа отстранили от участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн в 2024 году. Аналогичное решение ранее принял Верховный суд Колорадо.
- Биньямин Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению послевоенного будущего Газы. На позицию израильского премьера, по данным The Times of Israel, повлияли "крайне правые" партнеры по коалиции.
- Британия сообщила, что с 1 января возглавит оперативную группу повышенной готовности НАТО, сменив Германию. Ее основу составит седьмая механизированная бригада численностью около 6 тыс. человек.
- Франция, Германия, Британия и США осудили Иран за наращивание темпов производства высокообогащенного урана. В совместном заявлении они призвали Иран урезать ядерную программу.
- ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам в Сирии. Часть ракет была ликвидирована системой ПВО.