Что случилось этой ночью: пятница, 29 декабря

Российский аналог "Оземпика", отстранение Трампа от праймериз в Мэне, авиаудары по объектам в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство разрешило "Герофарму" и "Промомеду" выпускать в России аналог датского препарата от диабета "Оземпик". Лицензия будет действовать до 31 декабря 2024 года.

- Дональда Трампа отстранили от участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн в 2024 году. Аналогичное решение ранее принял Верховный суд Колорадо.

- Биньямин Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению послевоенного будущего Газы. На позицию израильского премьера, по данным The Times of Israel, повлияли "крайне правые" партнеры по коалиции.

- Британия сообщила, что с 1 января возглавит оперативную группу повышенной готовности НАТО, сменив Германию. Ее основу составит седьмая механизированная бригада численностью около 6 тыс. человек.

- Франция, Германия, Британия и США осудили Иран за наращивание темпов производства высокообогащенного урана. В совместном заявлении они призвали Иран урезать ядерную программу.

- ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам в Сирии. Часть ракет была ликвидирована системой ПВО.