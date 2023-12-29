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Наследница империи L'Oreal стала первой женщиной с состоянием свыше $100 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Франсуаза Бетанкур-Майерс, внучка основателя французской косметической компании L'Oreal, стала первой женщиной, чье состояние превысило $100 млрд.

В четверг акции L'Oreal обновили исторический максимум, а с начала года капитализация подскочила на треть. Благодаря этому Бетанкур-Майерс, владеющая около 35% компании, сейчас занимает 12-е место в списке самых богатых людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Между тем среди богатейших людей Франции Бетанкур-Майерс занимает второе место, уступая основателю LVMH Бернару Арно ($179 млрд).

Франсуаза Бетанкур-Майерс L'Oreal
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