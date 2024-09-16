Основатель Tencent Пони Ма стал самым богатым человеком Китая

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Основатель китайского интернет-гиганта Tencent Пони Ма вернулся на первую строчку в списке самых богатых людей Китая. Его состояние в понедельник достигло $43,9 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Владелец крупнейшего в КНР производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань опустился в рейтинге на третью строчку из-за падения котировок его компании в понедельник. Второе место занял Чжан Имин, основатель компании ByteDance Ltd., которой принадлежит видеосервис TikTok.

Капитализация Tencent выросла на 28% с начала года, во многом благодаря успешным релизам ряда видеоигр, от DnF Mobile до Black Myth: Wukong.

Bloomberg отмечает, что состояние китайских миллиардеров резко снизилось в последние годы из-за введения жестких мер регулирования рынка и в особенности техсектора. В частности, состояние Пони Ма упало на 40% с пиковых значений, наблюдавшихся в январе 2021 года.