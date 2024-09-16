Поиск

Основатель Tencent Пони Ма стал самым богатым человеком Китая

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Основатель китайского интернет-гиганта Tencent Пони Ма вернулся на первую строчку в списке самых богатых людей Китая. Его состояние в понедельник достигло $43,9 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Владелец крупнейшего в КНР производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань опустился в рейтинге на третью строчку из-за падения котировок его компании в понедельник. Второе место занял Чжан Имин, основатель компании ByteDance Ltd., которой принадлежит видеосервис TikTok.

Капитализация Tencent выросла на 28% с начала года, во многом благодаря успешным релизам ряда видеоигр, от DnF Mobile до Black Myth: Wukong.

Bloomberg отмечает, что состояние китайских миллиардеров резко снизилось в последние годы из-за введения жестких мер регулирования рынка и в особенности техсектора. В частности, состояние Пони Ма упало на 40% с пиковых значений, наблюдавшихся в январе 2021 года.

ByteDance Tencent TikTok Китай Пони Ма Nongfu Spring
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

Россия повысит утильсбор на автотранспорт с 1 октября на 70-85%

Россия повысит утильсбор на автотранспорт с 1 октября на 70-85%

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Индексы РТС и МосБиржи завершили неделю ростом

Индексы РТС и МосБиржи завершили неделю ростом

Цена Brent превысила $73 за баррель

Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

"Дочкам" европейских банков в РФ предписан запрет на отказы в валютных переводах

Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке

Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });