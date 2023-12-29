Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз задействовались в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству альянса, сообщила организация в пятницу в своем коммюнике.

"Истребители НАТО круглосуточно находятся на дежурстве, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. Воздушная полиция - это важное средство, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность наших союзников", - приводятся в документе слова исполняющего обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилана Уайта.

При этом отмечается, что "подавляющее большинство воздушных противостояний между самолетами НАТО и России было безопасным и профессиональным". "Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и, как правило, кратковременными", - констатирует альянс.

По данным брюссельской штаб-квартиры НАТО, "большинство перехватов происходило над Балтийским морем".

В Брюсселе указывают на то, что "вдоль восточного фланга НАТО российские военные самолеты неоднократно не передавали код транспондера, указывающий их положение и высоту, не представляли план полета и не общались с авиадиспетчерами".

В НАТО напомнили, что альянс располагает постоянными миссиями по воздушному патрулированию, в рамках которых требуется, чтобы истребители союзников поднимались в воздух "при появлении признаков того, что российские военные самолеты непредсказуемым образом приближаются к их воздушному пространству".

Штаб-квартира альянса также сообщает, что после начала российской специальной военной операции на Украине "НАТО существенно усилила свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет большего количества истребителей, наблюдательных полетов и наземной противовоздушной обороны".

В этом году НАТО провела свои крупнейшие за всю историю воздушные учения "Air Defender 23", в которых более 250 самолетов прошли подготовку для коллективной обороны Североатлантического альянса, отметила штаб-квартира организации в своем коммюнике.